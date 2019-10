Expectativa é de que até sábado recapeamento da Antônio Maria Coelho chegue na Ceará

As obras de recapeamento na rua Antônio Maria Coelho chegaram na quadra acima do cruzamento com a rua Rio Grande do Sul. Se o tempo ajudar, a expectativa é que no sábado chegue à altura da rua Ceará e faltará apenas o cruzamento com a rua Bahia para conclusão do serviço. Neste local, o asfalto será refeito no domingo porque é um trecho muito movimentado para ser interditado em dias de semana.

Nesta etapa, o recapeamento abrange uma extensão de 1,3 km da Antônio Maria Coelho, entre as ruas 25 de Dezembro e Ceará. Já recebeu asfalto novo o trecho da 25 de Dezembro até a Rio Grande do Sul. Os funcionários e as máquinas da empresa responsável pelo serviço estão trabalhando na quadra que termina na rua Goiás e na seguinte, o pavimento antigo já está sendo retirado.

A melhoria foi bem recebida por comerciantes como Ademir Scheneider, dono de uma loja de móveis e roupas infantis. “ O recapeamento é uma solução mais adequada e duradoura que o tapa buraco”, comenta.

Numa outra etapa, o recapeamento será feito em mais 800 metros da Antônio Maria Coelho, no trecho entre as avenidas América (na Vila Planalto) até às margens do Córrego Segredo, na avenida Ernesto Geisel. Ano passado, foi recapeado, como parte do Complexo Mata do Jacinto Etapa D, o trecho entre a Rua Paulo Coelho Machado e a Avenida Mato Grosso.

A Antônio Maria Coelho integra uma malha de vias onde a Águas Guariroba está substituindo a rede de água com encanamento de cimento amianto por PVC.

Deixe seu Comentário

Leia Também