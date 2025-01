Família recebe "visita" de uma jiboia em casa na Capital

Uma família de Campo Grande teve sua manhã interrompida com uma visitante “surpresa” não tão comum em sua casa, na região do Parque dos Poderes, após flagrarem uma jiboia gigante tentar abrir a porta de vidro da residência. As informações são do portal Primeira Página.

A cena inesperada teve início quando a cachorra da família começou a latir incessantemente, alertando a sogra do dono da residência, que estava no quarto com o neto, que ao ir verificar o que estava acontecendo, se deparou com a cobra na porta de entrada.

Assustada, a mulher recolheu a cachorra, fechou as portas e ligou para o genro pedindo ajuda.

“Minha sogra me ligou desesperada. Como trabalho na região, consegui chegar rapidamente e acionei a PMA [Polícia Militar Ambiental]”, disse Carlos Eduardo ao portal Primeira Página.

Por morarem em uma área de mata, a família está acostumada com “visitantes” como cutias, antas, cervos e até mesmo outras cobras, mas essa é a primeira vez que a família vê uma cobra tão grande assim.

Logo após entrar em contato com a PMA, o morador foi orientado a monitorar a cobra até a chegada das autoridades.

A equipe da PMA, acompanhada de um biólogo do Centro de Reabilitação e Apreensão de Animais Silvestres (Cras), se dirigiu até a residência, mas ao chegarem no local, foram informados que a “visitante” saiu pela porta que entrou.

Devido ao risco de vida que o animal sofre devido ao seu tamanho, que a torna alvo fácil para ataques de animais e até a coloca em risco de ser atropelada, a intenção inicial era localizar a jiboia e a liberar em um local de mata, no entanto, os policiais e o biólogo não conseguiram localizar o réptil na mata ao redor da casa.

Para evitar outras visitas do tipo, a família decidiu instalar uma tela nas portas da frente da residência.

