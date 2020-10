Fim do toque de recolher gera poucas mudanças na circulação dos ônibus

Com o fim do toque de recolher na capital nesta sexta-feira (16), algumas alterações serão feitas pelo Consórcio Guaicurus para atender melhor a população.



De acordo com informações apuradas pelo JD1 Notícias, a circulação dos ônibus se estende até 1h da madrugada e as linhas adicionais centro/bairro vão ser reforçadas. Ainda não tem uma data para o início das mudanças, mas deve ocorrer o mais breve possível.



Lembrando que o fim do toque de recolher não muda o decreto publicado pelo município sobre as regras para o funcionamento do transporte público na capital. O limite de passageira em pé contínua sendo de 30% e que veículos mantenham ar condicionado e climatizador, os que tiverem, desligados e as janelas abertas.



