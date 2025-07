Fumacê percorre sete bairros de Campo Grande nesta segunda-feira

Equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), farão a aplicação de inseticida por meio do serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê, em sete bairros da Capital, nesta segunda-feira (14).

A ação será realizada entre 16h e 22h nos bairros Santo Amaro, Amambaí, Vila Taquarussu, Jardim Tijuca, Caiobá, Aero Rancho e Jardim Centenário.

Para que o Fumacê seja mais eficaz, a Sesau orienta os moradores a manterem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o veneno atinja os locais onde os mosquitos costumam se esconder.

A aplicação tem como alvo principal os mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses, como Dengue, Zika e Chikungunya.

Contudo, outras espécies também podem ser afetadas, por isso a pulverização é feita de forma criteriosa. As ações estão sujeitas a alterações ou cancelamentos em caso de condições climáticas adversas, como chuva, vento forte ou neblina, que podem comprometer a eficácia do veneno.

Confira o itinerário da aplicação:

Santo Amaro – Rua Presidente Artur Bernardes com Rua Fluminense

Amambaí – Rua dos Pinheiros com Rua Vasconcelos Fernandes

Vila Taquarussu – Rua São Roque com Rua Turiaçú

Jardim Tijuca – Rua Alfredo Lisboa com Rua Mona Lisa

Caiobá – Rua Rosa Ferreira Pedro com Rua Alfredo Gaspar

Aero Rancho – Rua Laura Ashley com Rua Geraldo Diego

Jardim Centenário – Rua Granada com Rua Moçambique

