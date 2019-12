Funtrab e Hemosul terão horário diferenciado no final do ano

A Fundação do Trabalho (Funtrab) vai funcionar em horário especial nesta sexta-feira (27), em virtude da necessidade de dedetização. O atendimento ao público terá início às 07h30 e encerra as 13h30.

Na próxima segunda-feira (30), o funcionamento será normal. No dia 30 e dia 1 de janeiro a Fundação estará fechada, retornando dia 2.

E atenção doadores de sangue, o Hemosul ficará aberto no dia 31 de dezembro apenas no período da manhã, no horário de 07h as 12h. No primeiro dia do ano, o local estará fechado, mas volta a funcionar normalmente a partir do dia 2 de janeiro.

