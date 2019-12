Funtrab oferece diversas vagas nesta quinta

A Fundação do Trabalho em Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece nesta quinta-feira (26), mais de 80 novas oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas também são destinadas a pessoas portadoras de deficiência.

Em Campo Grande, interessados em alguma das vagas e em outras que estão disponíveis nesta lista completa devem procurar a Funtrab – localizada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Clique aqui e confira as vagas.

