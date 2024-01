Governo de MS concorre a prêmio nacional de infraestrutura

O Governo de Mato Grosso do Sul é finalista em duas categorias no Prêmio P3C a nível nacional que reconhece profissionais, empresas e órgãos públicos que se destacaram na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais no Brasil em 2023.

A premiação acontece em duas etapas. A primeira, voltada às entidades, prestigia projetos desenvolvidos em setores econômicos regulados da infraestrutura e que tenham como objetivo o investimento e operação pela iniciativa privada. Já a segunda enaltece os profissionais que atuam na área.

O Escritório de Parcerias Estratégias e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul são finalistas com o projeto Infovia Digital e concorrem ao prêmio na categoria Melhor Estruturação de Projetos.

Infovia Digital é uma PPP (Parceria Público-privado) do Governo do Estado com a empresa Sonda, que tem a responsabilidade de interligar as unidades administrativas dos 79 municípios do Estado com fibra óptica, instalação de 15 mil ramais de telefonia, disponibilização de wi-fi e vídeo monitoramento em 129 praças públicas. O contrato foi firmado em 30 anos.

Também concorrem na mesma categoria os projetos Desestatização da Companhia ES Gás; Programa de Rodovias Mineiras; Projeto Flonas Sul e o Projeto da PPP do Complexo Prisional de Erechim, todos estruturados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Já a segunda etapa contempla profissionais da área. Eliane Detoni, secretária especial de Parcerias Estratégicas, recebeu a indicação pelo segundo ano consecutivo na categoria Mulheres na Infraestrutura.

A terceira edição do Prêmio P3C será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, na B3 (Bolsa de Valores do Brasil).

Ao todo 34 finalistas concorrem em 5 categorias: melhor estruturação de projetos, melhor gestão pública, melhor gestão privada, carreiras de impacto e mulheres na infraestrutura.

