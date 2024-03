Governo investe R$ 5 milhões para apoiar ambientes de inovação em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou um edital com investimentos de R$ 5 milhões para apoiar ambientes de inovação. O documento foi apresentado nesta segunda-feira (18) ao final da 5ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

São considerados ambientes de inovação espaços de coworking e maker, pré-incubadoras, incubadoras, aceleradoras, hubs de inovação, polos tecnológicos, parques tecnológicos, entre outros.

Na prática, são espaços que, de acordo com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, potencializando o desenvolvimento da sociedade do conhecimento. Cada ambiente de inovação poderá receber até R$ 200 mil.

Os recursos serão destinados aos ambientes de inovação localizados em Mato Grosso do Sul, e devem atender principalmente os 11 municípios que tiveram ecossistemas locais de inovação mapeados pelo Sebrae, sendo Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para submeter uma proposta ao novo edital, o proponente deve ter vínculo empregatício ou funcional com uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) ou com uma universidade sediada no Estado.

O ambiente de inovação que receberá os recursos deve estar localizado no Estado e ser mantido ou possuir uma parceria com uma ICT ou Universidade. As inscrições estão abertas até dia 29 de abril, por meio do SIGFUNDECT.

