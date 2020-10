Guarda Civil divulga dados de combate ao coronavírus

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – (SESDES), divulgou nesta quinta-feira (16), os dados consolidados das fiscalizações e intervenções relacionadas ao controle da pandemia do novo coronavírus. As operações foram realizadas entre 21 de março e 14 de outubro.

Neste período, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) recebeu mais de 47 mil ligações pelo 153 para ações voltadas ao combate da pandemia. Neste mesmo período, quase 30 mil pessoas foram no horário em que deveriam estar cumprindo o confinamento. Ao todo, a GCM rebeceu 22.456 denúncias por descumprimento de decretos para a contenção do vírus.

Com o fim do toque de recolher, a partir da sexta-feira (16), a GCM vai intensificar as atividades preventivas e irá fazer patrulhamento ostensivo em praças, parques, orlas, terminais de integração e vias públicas. Acompanhará as medidas protetivas, monitoramento de ameaças e visitas a vítimas de violência doméstica em apoio a Casa da Mulher Brasileira.

