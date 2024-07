HB20 é encontrado destruído e por pouco não cai em córrego da Ernesto Geisel

Veículo Hyundai HB20 foi encontrado com a frente totalmente destruída, após se envolver em um acidente de trânsito em que colidiu com um poste e com o guard-rail da passarela que fica no cruzamento das avenidas Ernesto Geisel com Mato Grosso, neste domingo (7).

Não há informações a respeito do motorista, tampouco de um possível responsável, já que ninguém estava próximo do veículo pela manhã de hoje.

A dinâmica do acidente fica prejudicada, pois não foi realizado nenhum boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Chama a atenção em razão do carro por pouco não ter caído no córrego entre as avenidas. A batida contra o poste impossibilitou um mal ainda maior para o condutor.

