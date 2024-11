Idoso mais velho do Nova Lima morre aos 113 anos

Aniceto Benedito da Silva, de 113 anos, morreu durante a quinta-feira (21) no Hospital São Julião. Ele era considerado o idoso mais velho do Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conhecido como ‘Principe’, Aniceto era morador da SIRPHA Lar dos Idosos há 14 anos. O site Nova Lima News detalhou que o idoso era interno do hospital, onde já havia feito tratamento de hanseníase e chegou a trabalhar.

Para o site, a SIRPHA detalhou que por conta da sua idade avançada, Aniceto tinha alguns problemas de saúde e problemas cardíacos.

‘Príncipe’, nasceu no dia 18 de abril de 1911 em Rosário Oeste no Mato Grosso, antes do lugar virar uma cidade. Na área norte, Benedito era muito conhecido na região norte como benzedor e tinha o hábito de oferecer comida para pessoas em situação de rua e aos necessitados.

A cerimônia de despedida será hoje (22) a partir as 11h na capela do Cemitério Memorial Park, localizado na Rua Francisco dos Anjos, 442, no Bairro Pioneiros, em Campo Grande. O sepultamento está agendado para acontecer às 15h30min no mesmo local.

