JD1TV - Conheça o Nova Lima: O maior bairro de Mato Grosso do Sul, segundo Censo 2022

Saiba Mais Geral Censo 2022: Nova Lima se torna o maior bairro de Mato Grosso do Sul

Com 41.131 habitantes, o Bairro Nova Lima ultrapassou o Aero Rancho e se tornou o maior bairro de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. É o que aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No último dia 14, o IBGE divulgou o Censo 2022: Malha de Setores Censitários: Agregados por Setores Censitários e Trajetos dos Recenseadores. E nele foi revelado que o Nova Lima, localizado na região norte de Campo Grande, é o maior da Capital e do Estado.

Por isso, o JD1 foi conhecer moradores e comerciantes que moram no Nova Lima e saber como é viver por lá e a situação de várias áreas, como comércio, saúde e infraestrutura.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Geral Censo 2022: Nova Lima se torna o maior bairro de Mato Grosso do Sul

Deixe seu Comentário

Leia Também