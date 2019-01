Incêndio deixa casa completamente destruída em Nova Andradina

Por volta das 17h, desta quarta-feira (16), um incêndio foi registrado em uma residência localizada na avenida Ivinhema, em Nova Andradina. A possível causa do incidente teria sido um curto circuito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros o princípio do incêndio foi percebido por uma criança que estava em um dos cômodos, após sentir um forte cheiro de queimado e gritar pela mãe, que se encontrava do lado de fora do imóvel no momento do ocorrido.

Populares tentaram controlar as chamas, porém sem sucesso. Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local, contendo o incêndio em uma rápida ação. A casa de madeira ficou completamente destruída, mas apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

