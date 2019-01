Vizinhos são ameaçados ao tentam ajudar apagar incêndio em residência

Uma casa ficou destruída em um incêndio na madrugada desta terça-feira (15). A polícia está trabalhando para saber se o incêndio foi criminoso, pois o homem que estava na residência negou receber ajuda dos vizinhos. O fato aconteceu na rua Luiz Louzinha, na Vila NháNhá, em Campo Grande.

Segundo a polícia, Carmem Suzana Lopes Espíndola, 44 anos contou que o casamento está passando por uma crise, e seu marido chegou em casa na noite desta segunda-feira (14) bêbado e começou agredir a mulher além de ameaçar a vítima de morte. Diante da situação, a mulher resolveu passar a noite na casa da mãe, mas por volta das 3h de hoje, recebeu a ligação de uma vizinha dizendo que sua casa estava em chamas.

Vários cômodos da residência foram tomados pelo fogo, um carro e uma moto estavam na garagem do imóvel, mas apenas a motocicleta foi atingida. O homem precisou ser encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber atendimento médico após sofrer queimaduras tentando resgatar seus pertences.

Quando a mulher chegou na residência, apenas as roupas e os documentos pessoas do homem foram salvos do incêndio, e testemunhas relataram que quando tentaram ajudar a apagar as chamas, foram barrados pelo próprio proprietário do imóvel que estava com uma faca. Os documentos da mulher e da filha foram todos destruídos pelo fogo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.

