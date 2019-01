Um dos envolvidos em incêndio criminoso é identificado

A Polícia Civil identificou um dos quatro envolvidos no incêndio, que ocorreu há três dias e destruiu uma casa no Jardim Monumento, região sul de Campo Grande. O jovem, que não teve a identidade revelada, prestou depoimento e disse que a intenção do fogo era "dar um susto" em um jovem de 21 anos, que seria o proprietário do imóvel e teria cometido assaltos na região.

De acordo com Rosimeire Almeida Paz, o imóvel é dela desde 2005. "Houve uma época em que a casa foi tomada por usuários e eu saí de lá. Mas, há dois meses, retornei, coloquei concertina e expulsei todo mundo de lá. Apenas o meu filho mais velho ficou em um quartinho nos fundos. Fiquei lá todo este tempo até isto acontecer", explicou.

Sobre o filho mais velho, a mulher fala que ele não trabalha e acredita que "vive de roubos". "Desde o ocorrido ele sumiu, não tenho mais notícias dele. A polícia também recolheu imagens e viu um carro preto estacionando e algumas pessoas pulando o muro. Não queria nem mais voltar naquele lugar. Até uma moto nova, com apenas 6 mil km rodados e que estava guardada na garagem, foi queimada", lamentou.

De acordo com o delegado Danilo Mansur, responsável pelas buscas iniciais, o inquérito foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia. "Ele não revelou quem seriam os outros autores e estamos trabalhando para identificá-los. Este suspeito ressaltou que foi ele quem mostrou a casa aos outros, já que o jovem estaria comentendo crimes na região e incomodando moradores", explicou.

Incêndio

No último sábado (29), Rosimeire Almeida Paz, 42 anos, moradora do Jardim Monumento perdeu todos os móveis, documentos pessoais e uma moto Honda CG Fan em um incêndio que aconteceu em sua residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, na hora que começou o fogo a dona da casa estava trabalhando e por isso não havia ninguém na residência, e a vizinha de Rosimeire que percebeu o incêndio e avisou a proprietária. Ao chegar em casa o Corpo de Bombeiros já estava no local.

O caso será investigado pela polícia, pois existe a suspeita do ato ter sido criminoso, pois na região existem camêras de segurança e diante das imagens colhidas foi levanta essa hipótese.

De acordo com Rosimeire, que mora seu esposo e seu filho de oito meses no local, praticamente tudo foi destruído pelas chamas, inclusive a moto que é financiada e ainda faltam 20 parcelas para quitar. "Perdemos tudo, nem mesmo a casa dá pra ser reformada. Ontem, os vizinhos em solidariedade compraram mamadeira, sabonete para que eu pudesse cuidar do meu bebê", disse Rosimeire. Ainda de acordo com ela, somente o carro não pegou fogo, pois estava com o esposo no trabalho. A família está aceitando qualquer ajudar, quem desejar pode ligar no (67) 9 9916-6770.

