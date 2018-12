Vídeo - Família perde tudo em incêndio na capital

Neste sábado (29), Rosimeire Almeida Paz, 42 anos, moradora do Jardim Monumento perdeu todos os móveis, documentos pessoais e uma moto Honda CG Fan em um incêndio que aconteceu em sua residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, na hora que começou o fogo a dona da casa estava trabalhando e por isso não havia ninguém na residência, e a vizinha de Rosimeire que percebeu o incêndio e avisou a proprietária. Ao chegar em casa o Corpo de Bombeiros já estava no local.

O caso será investigado pela polícia, pois existe a suspeita do ato ter sido criminoso, pois na região existem camêras de segurança e diante das imagens colhidas foi levanta essa hipótese.

De acordo com Rosimeire, que mora seu esposo e seu filho de oito meses no local, praticamente tudo foi destruído pelas chamas, inclusive a moto que é financiada e ainda faltam 20 parcelas para quitar. "Perdemos tudo, nem mesmo a casa dá pra ser reformada. Ontem, os vizinhos em solidariedade compraram mamadeira, sabonete para que eu pudesse cuidar do meu bebê", disse Rosimeire. Ainda de acordo com ela, somente o carro não pegou fogo, pois estava com o esposo no trabalho. A família está aceitando qualquer ajudar, quem desejar pode ligar no (67) 9 9916-6770.

