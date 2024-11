Inscrições para o Instituto Mirim de Campo Grande terminam amanhã (7)

Seguem até esta quinta-feira (7), as inscrições para os jovens entre 14 e 16 anos interessados em ingressar no programa Instituto Mirim de Campo Grande – IMCG. Os atendimentos são oferecidos e limitados aos adolescentes com perfil socioeconômico de famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social, violação de direitos e ainda, situações encaminhadas pela rede de apoio do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Conselhos Tutelares e demais órgãos de proteção da criança e do adolescente.

Os inscritos no Programa de Qualificação Socioprofissional – Ingresso IMCG serão atendidos socialmente no contra turno escolar, por meio de programa socioassistencial, com atividades de qualificação socioprofissional e de convivência e fortalecimento de vínculos, que contemplam oficinas de educação sócio emocional, cultural, de convivência e ainda, oficinas técnicas para a capacitação para o mundo do trabalho.

O processo para ingresso no IMCG acontece anualmente e as famílias interessadas devem participar das etapas, conforme cronograma divulgado. As vagas são destinadas a candidatos nascidos entre 01/07/08 e 30/06/2010. As inscrições devem ser realizadas de maneira on-line pelo endereço www.institutomirim.org.br até as 23h59 do dia 07 de novembro.

Após o requerimento para o ingresso, entre os dias 05 de novembro e 06 de dezembro, acontecerão as entrevistas sociais, que serão realizadas por meio de teleatendimento. A data e horário constarão no comprovante de requerimento. O resultado dos beneficiados será divulgado nos dias 30 e 31 de janeiro de 2025, pelo site da Instituição.

Mais informações sobre a documentação necessária bem como os requisitos para participar da seleção podem ser obtidas no endereço eletrônico. Mais informações: (67) 2020-1369 (falar com Neuma) e/ou (67) 2020-1377 ou 2020-1368 ou pelo e-mail [email protected].

