Ipê Amarelo chama atenção na Capital: 'é o mais bonito da cidade'

O tom amarelo chama atenção à distância. Carros param e as pessoas descem e tiram fotografias e selfies. Tudo isso graças a beleza de um Ipê Amarelo que nessa época do ano torna-se uma espécie de atração turística, localizada a 100 metros do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Motoristas que estavam fotografando o Ipê disseram ao JD1 que esse “é o mais bonito da cidade”.

A quantidade de folhas no chão anuncia que interessados devem se apressar, pois a flora é típica da época e diminuirá logo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também