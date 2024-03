JD1TV AGORA: Carro capota e acidente deixa trÃ¢nsito lento na AntÃ´nio Maria Coelho

Um acidente de trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (25), terminou com um Toyota Corolla capotado, após um C3 colidir na traseira. O ocorrido foi na Rua Nortelândia com a Rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da equipe de reportagem do JD1 que está no local do acidente, a motorista do Corolla seguia pela Rua Nortelândia quando o motorista do outro veículo bateu na traseira.

O motorista do C3 confirmou que o semáforo estava vermelho para ele. A perícia foi acionada.

Na Rua Antônio Maria Coelho o fluxo de veículos é intenso, devido o horário de pico.

À reportagem, a proprietária de uma confeitaria da região contou que os motoristas não costumam respeitar o semáforo. "Povo passa aqui a milhão. Não respeita sinal, não respeita a escola. Um caos". Veja imagens do momento do acidente:

