JD1TV: Caminhonete furou sinal vermelho antes de atingir caminhão na Av. das Bandeiras

Câmeras de segurança flagraram o acidente nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (12) envolvendo uma caminhonete Ford F-250 e um caminhão de verduras, no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a rua Ouro Verde. O veículo furou o sinal vermelho e provocou a colisão, que ainda atingiu uma motocicleta parada no semáforo.

Do acidente, três ocupantes da caminhonete ficaram em estado grave e foram levados para a Santa Casa, enquanto o condutor do caminhão saiu praticamente ileso, enquanto as duas pessoas que estavam na motocicleta, foram encaminhadas com ferimentos leves para uma unidade de saúde.

Conforme as imagens, o acidente acontece por volta das 5h23. No vídeo, é possível perceber que o motociclista de aplicativo com a passageira para no semáforo, estando na Avenida das Bandeiras. Com o sinal aberto, o caminhão de verduras inicia sua travessia pela rua Ouro Verde.

Porém, no outro sentido da avenida, a caminhonete F-250 trafega em alta velocidade e não respeita a sinalização semafórica, ocasionando a colisão frontal com a lateral do caminhão. Com o impacto, o veículo com verduras roda e a carroceria atinge a motocicleta.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou as vítimas para unidade hospitalar e unidade de saúde.

A Polícia Militar de Trânsito também esteve pelo local e de acordo as informações, devido à magnitude do acidente, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local.

