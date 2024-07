JD1TV: Incêndio atingiu elevador do sub-solo do elevador e esvaziou Riachuelo

Saiba Mais Polícia AGORA: Princípio de incêndio mobiliza viaturas dos Bombeiros na Riachuelo

O incêndio que assustou funcionários e clientes na Riachuelo começou no sub-solo do elevador, provocado possivelmente por um curto-circuito e provocou bastante fumaça, foi combatida pelos brigadistas e militares do Corpo de Bombeiros, que terminou de ser contido agora pouco.

O episódio aconteceu na manhã desta terça-feira (9) e mobilizou diversas viaturas da corporação. Porém, não houve danos significativos, por exemplo, em roupas.

Para a reportagem, o gerente da loja explicou que os brigadistas começaram a apagar fogo sozinhos, mas a fumaça começou a tomar proporções maiores, quando receberam auxílio dos bombeiros.

"Foi só no elevador mesmo, ninguém ficou ferido ou intoxicado", disse o gerente, que preferiu não se identificar.

O Tenente do Corpo de Bombeiros, Wellington Pereira Gomes, explicou que os militares e até mesmo os próprios brigadistas tiveram dificuldades para acessar o local específico em que começou o problema. No combate a fumaça foi utilizado somente extintores.

A loja ainda não se manifestou se mantém as atividades ou fecham as portas nesta terça-feira.

O Corpo de Bombeiros avaliou como plausível o fechamento da loja em virtude da fumaça que se expandiu para a loja, além da necessidade de verificar a parte elétrica do prédio.

