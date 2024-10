JD1TV: Motoqueiro é arrastado por caminhão e sai com 'raladinho' na Gury Marques

Motociclista, que não teve a identificação revelada, escapou da morte no início da noite desta segunda-feira (7), após ser arrastado por pelo menos quatro metros por um caminhão na Avenida Gury Marques, próximo a rotatória da Coca-Cola, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias no local do acidente, apontam que a vítima teve apenas um "raladinho" e uma leve torção em um dos tornozelos.

A dinâmica do acidente, contudo, não foi totalmente esclarecida, mas a Polícia Militar de Trânsito e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) estão pelo local. Mas a reportagem soube que o motoqueiro entrou no ponto cego do caminhão.

A primeira informação indica que o motociclista estava seguindo na 'terceira' faixa da Gury Marques sentido centro, quando ingressou na avenida e tentou realizar o retorno para seguir sentido bairro, quando foi arrastado pelo caminhão, que também faria o retorno.

Com o acidente, a motocicleta foi parar embaixo do veículo longo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima e encaminhou para uma unidade de saúde.

O trânsito está lento pelo local devido o caminhão ocupar pelo menos duas faixas e também atrapalhar o retorno no local.

