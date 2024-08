JD1TV: Motorista arrebenta Tracker em árvore, portão e muro no Jardim Paulista

Motorista de um Chevrolet Tracker, ainda não identificado, provocou um acidente de trânsito na noite deste domingo (4), após perder o controle e bater contra uma árvore, um portão e o muro de uma residência na rua Hélio Castro Maia, no Jardim Paulista, em Campo Grande.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da batida, que deixou o veículo bastante danificado.

No vídeo é possível ver o condutor em alta velocidade e em determinado momento, sofrendo desvio direcional e invadindo a calçada e batendo com violência na árvore, fazendo com que a traseira do veículo suspendesse por alguns segundos.

O carro ainda destruiu o muro e o portão de uma residência. Instantes depois, é possível notar pelo menos duas pessoas saindo do veículo. Não há informações sobre o motorista, nem se a Polícia Militar de Trânsito foi chamada ao local.

