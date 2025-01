JD1TV: Motorista bêbado perde controle e destrói lateral do Camelódromo

Motorista, de 40 anos, de um Toyota Yaris, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (12), após dirigir embriagado e destruir parte da lateral do Camelódromo, na região central de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor estava trafegando pela rua 15 de Novembro no sentido centro ao bairro, e em determinado momento, perde o controle atingindo o muro de alvenaria e a grade metálica do centro comercial.

A frente do veículo ficou bastante danificada, assim como a parte atingida do Camelódromo, mas não houve vítimas, que saíram ilesas do acidente. No veículo estavam o condutor e uma passageira.

Ainda conforme o registro, o motorista tentou inverter a ordem de quem dirigia, trocando de lugar com a passageira, para tentar ludibriar as autoridades. Contudo, imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o homem sai do banco do motorista.

Ele foi responsabilizado pela condução e ao fazer o teste do bafômetro, foi constatado a embriaguez com resultado de 0,80 mg/l de álcool no sangue, bem acima do permitido.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e por fraude processual. O caso foi registrado na delegacia de plantão.

Veja o vídeo postado na página 'Jr do Passeando', no Instagram:

