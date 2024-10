JD1TV - 'Socorro': Motorista implora por ajuda ao ficar ilhada na Euler de Azevedo

Mulher, que não foi identificada, chegou a pedir socorro após ficar ilhada com seu veículo na Avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande, no início da noite desta quarta-feira (9).

Em um vídeo encaminhado para o JD1 Notícias, a mulher implora por socorro ao perceber que seu carro, de modelo não identificado, ficou ilhado e ela não teria como sair.

A cena mobilizou algumas pessoas que se aproximaram da motorista. Nem mesmo o nível da água, que era muito alto, deixou delas ajudarem o próximo.

O temporal que atingiu a cidade veio devido ao avanço de uma frente fria, que conseguiu romper o bloqueio atmosférico. As chuvas com maior intensidade começaram a acontecer por volta das 19h.

Além da Euler de Azevedo, avenidas como Ernesto Geisel, Júlio de Castilho, Eduardo Elias Zahran, Afonso Pena e até Ceará registraram alagamentos.