Luzes natalinas serão acessas nesta sexta na 14 de Julho

As festividades natalinas têm início nesta sexta-feira (6) em Campo Grande, com a participação da banda musical durante o acendimento das luzes decorativas da Rua 14 de Julho, ao lado da Praça Ary Coelho, às 18 horas. Um pontapé inicial para a próxima semana, na Cidade do Natal (altos da Avenida Afonso Pena).

Já na próxima semana, no dia 11, começa o Natal dos Bairros, com a primeira edição de 2024 no Parque Tarsila do Amaral e contará com distribuição gratuita de pipoca, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, pintura facial e apresentação do Tio Milho e do Sanduíche. Alé da visita ilustre do ‘bom velhinho’, o Papai Noel, que chegará com o ônibus do City Tour acompanhado da banda musical.

Cidade do Natal - 13 de dezembro

A Cidade do Natal terá programação até o dia 31 de dezembro de 2024. Com a Casa do Papai Noel, Presépio, Praça da Alimentação, Área Kids, Carrossel, entre outras atrações, o local vai funcionar das 17h30 às 22h30.

A programação inclui as apresentações culturais com as Cantatas de Natal, e artistas locais como Bella Dona Trio, Filhos dos Livres, Talles e Rafael, haywana, Dany Critinne, VozMecê, Erika Espíndola, Max Henrique, Sampri, Frequência Zero e Daran Junior.

Sábado (14)

Para animar as famílias e especialmente o público infantil, haverá show com Patati Patatá, a partir das 20 horas, na Cidade do Natal.

No dia 24.12, o espaço terá encerramento mais cedo, às 20h e, no último dia, 31.12, a programação termina à meia-noite.

