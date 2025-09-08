Menu
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande

São 22 atrações com infláveis gigantes, circuitos de obstáculos, rampas, escorregadores

08 setembro 2025 - 15h38Luiz Vinicius
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo GrandePassagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande   (Divulgação/Adoleta Jump Park)

As crianças de Campo Grande e até cidades próximas agora possuem um local para gastar energia à vontade: o maior parque inflável da América Latina está presente no Shopping Campo Grande. A inauguração aconteceu no último sábado, dia 6 de setembro.

O Adoleta Jump Park traz consigo um espaço de 1.600 metros de pura diversão. São 22 atrações com infláveis gigantes, circuitos de obstáculos, rampas, escorregadores.

Além disso, pensando também nos pais, o parque dispõe de um espaço para descanso dos pais - até porque ninguém é de ferro para ter o mesmo pique da criançada.

Segundo a organização, o parque é apto para as crianças a partir de 2 anos e não há limite para brincar. Os pequenos que tiverem idade até cinco anos devem estar obrigatoriamente acompanhados por um adulto e neste caso, os responsáveis não pagam o ingresso.

O parque orienta que para brincar, a recomendação, até certo ponto obrigatória, é utilizar meias e roupas confortáveis. Os ingressos têm valor de R$ 59,90 por 30 minutos.

PCDs têm desconto de 50% no ingresso, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico. Por medida de segurança, gestantes não podem brincar no parque. O espaço conta com monitores.

E os horários? O parque funciona da seguinte maneira: de terça a sexta-feira das 16h às 22h; e sábado das 15h às 22h e domingo das 15h às 21h.

