Mais de 5 mil aulas para 1º CNH foram realizadas de forma online em MS

O Departamento de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), desde o mês de agosto passado, oferece aos alunos a possibilidade de realizarem as aulas teóricas para processo da primeira habitação pela internet, por meio do ensino remoto.

Ao todo, 46 Centros de Formação de Condutores (CFC) já fecharam contrato com uma das seis empresas credenciadas junto à autarquia para a execução do serviço. Desde então, mais de 5.766 aulas já foram realizadas e quase 700 alunos atendidos.

Como forma de verificar a participação efetiva do aluno nas salas online, é feita uma leitura biométrica facial. A verificação acontece no início e no fim da aula, podendo ser feita aleatoriamente durante o período. “As plataformas contam com uma excelente tecnologia, os alunos estão se adaptando bem à nova realidade. Pela praticidade, acredito que a tendência seja aumentar cada vez mais a demanda de aulas teóricas pela internet, mesmo depois da pandemia”, comenta proprietário do CFC Alfa, Henrique José Fernandes, que há mais de um mês, disponibiliza as aulas no novo formato.

A realização de aulas teóricas na modalidade remota pelos Centros de Formação de Condutores foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), enquanto durar a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). A resolução foi publicada no dia 1º de julho e, de acordo com o documento, os Centros de Formação ficam autorizados a oferecer o serviço remoto desde que o candidato manifeste o interesse.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o curso à distância é um avanço tecnológico que já se mostrava importante antes da pandemia e que tem como objetivo principal beneficiar os alunos, principalmente neste período crítico em que o país se encontra. “O ensino remoto é mais uma das nossas conquistas. Aumenta o interesse dos nossos clientes e favorece a atividade das autoescolas. Acho que estamos no caminho certo”, enfatizou.

O conteúdo programático, a carga horária e a duração das aulas obedecem os mesmos critérios estabelecidos para as aulas presenciais. Durante o curso os alunos aprendem sobre legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros entre outras disciplinas.

Confira os Centros de Formação de Condutores que estão oferecendo aulas remotas no Estado:



Alfa Unidade II

Aliança

Ativa- Aquidauana

Centros Teóricos de Naviraí

Cinco Estrelas

Estrela - Três Lagoas

Excelência – Campo Grande

Fórmula I – Corumbá

Fronteira – Aral Moreira

Grand Prix – Unidade I

Megatom

Modelo – Paranaíba

Nova Aliança – Campo Grande

Prata

Skina – Três Lagoas

Versalles – Deodápoles

Willians – Campo Grande

