Mini cidade de trânsito é inaugurada em escola da capital

Neste sábado (18), a mini cidade de trânsito foi inaugurada na escola municipal Alcídio Pimentel, localizada na Vila Carvalho. A instalação é a primeira da Rede Municipal de Ensino (Reme) que ficará fixa em uma unidade escolar.



O prefeito Marquinhos Trad participou da inauguração e falou sobre os reflexos que a iniciativa da equipe da escola terá na educação dos futuros motoristas. “Não adianta gastar com folhetos e papéis porque os adultos já têm consciência de suas responsabilidades no trânsito, temos que educar as crianças para que elas não se tornem "adultos infratores". Essa mini cidade não é apenas mais um espaço de lazer, ela vai ajudar a salvar muitas vidas no futuro, quando essas crianças sem tornarem condutores”, disse.



Para a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, o espaço vai contribuir com a dinâmica das aulas. “Ficou muito bem elaborado, cada detalhe foi pensado pela equipe da escola, que se empenhou muito na realização do projeto”, afirmou.



Batizada de Alcidinópolis e elaborada com a ajuda de um engenheiro de trânsito da prefeitura, a mini cidade foi construída nos fundos da unidade e conta com casas feitas em drywall, material produzido a partir do gesso e revestido de cartão duplex e resistente à chuva. O projeto conta com ruas sinalizadas e até um pequeno comércio, com lanchonete, livraria, doceria, posto policial e até uma pracinha e foi pensado para oferecer às crianças, diversas vivências.



Na mini cidade, os alunos poderão vivenciar de forma lúdica as diversas áreas, como matemática, meio ambiente, língua portuguesa e ciências, além da educação no trânsito.



Após a inauguração da mini cidade, pais, professores e alunos participaram de um passeio ciclístico nas imediações da escola, que contou com a presença de equipes da Agetran.

