Moradores reclamam de erosão no Córrego Prosa desde o último temporal

Moradores da região do córrego Prosa, na Av. Ricardo Brandão no Jardim dos Estado, estão insatisfeitos com a situação que segundo relatos, causa "preocupação".

Devido as últimas chuvas de meses atrás, uma parte da margem 'despencou' em cima da barreira de proteção, situação que se arrasta desde então. Um, morador do Edifício Machado de Assis que fica logo em frente a cratera, afirmou que um grupo de residentes do local protocolou um pedido para que a Prefeitura resolva o problema.

Segundo Paulo Cezar Queiroz, "O perigo é de entupir os canos e se vier uma outra chuva pode ser que transborde, o pessoal está preocupado, já faz dois meses que está assim, desde a última chuva".

Outro leitor que passa pelo local e fez um registro da erosão, pediu soluções do Executivo.

O JD1 Notícias entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande sobre quais ações a Secretaria Municipal de Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep) vai tomar diante da situação e foi informado que equipes da pasta estiveram vistoriando o local na segunda-feira (10). "E agora fará um estudo das intervenções necessárias a serem feitas para a reconstrução da parte da margem do córrego Prosa que desmoronou".

