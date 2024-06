Motociclista fura sinal de cruzamento e bate em ônibus na Júlio de Castilho

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (4), um acidente travou de forma momentânea o cruzamento da Avenida Júlio de Castilho com a rua Gravata, em frente ao terminal, pois um motociclista furou a sinalização semafórica e bateu contra um ônibus.

O JD1 Notícias apurou que o transporte coletivo entraria no terminal e o semáforo estava verde para ele, que vinha pela rua Gravata.

Porém, mesmo visualizando o sinal fechado, o motociclista avançou a sinalização e colidiu na parte lateral de trás do ônibus, sendo jogado contra o veículo e caindo.

Apesar do acidente, ele não teria sofrido ferimentos graves, se levantando rapidamente e retirando a motocicleta da avenida. O ônibus, no entanto, ficou atravessado no meio da avenida, prejudicando o fluxo de veículos e inclusive de outros ônibus que entrariam no terminal.

Os passageiros que estavam na linha 421 - Jardim Carioca, precisaram descer e entrar pela lateral do terminal e dar continuidade a respectivas viagens.

O Batalhão de Trânsito possivelmente seria acionado para atender a ocorrência.

