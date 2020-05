Motoristas de aplicativo, taxistas e passageiros são obrigados a usarem máscaras

O prefeito Marquinhos Trad informou nesta terça-feira (12), que um decreto deve sair nesta tarde obrigando motoristas de aplicativo, taxistas e passageiros a usarem máscaras durante as corridas em Campo Grande.

De acordo com o prefeito, muitos cidadãos reclamaram a respeito do não uso do acessório nos veículos e relataram o risco de contágio pois diversas pessoas entram nos carros durante todo o dia. “Nos enviaram até fotos e vamos obrigar o uso de máscaras a partir desta quarta-feira a todos os motoristas que desempenham a função de motoristas de aplicativo. Vamos pedir aos motoristas que os passageiros só poderão entrar com o uso das máscaras. É um ambiente onde entram vários seres humanos, é fechado, é necessário””, disse.

Segundo o prefeito, haverá penalidade aos motoristas que forem flagrados descumprindo a medida.

