MPT investigará fechamento da Mabel em Três Lagoas

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) investigará decisão da Pepsico em encerrar as atividades na fábrica de biscoitos Mabel, em Três Lagoas.

O fechamento aconteceu dia 15 de abril, quando a empresa alegou que concentrará as operações nas cidades de Sorocaba (SP), Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D’ajuda (SE).

A decisão do MPT em abrir um inquérito ocorreu após audiência com o advogado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do município, Nilson Cavalcante. O advogado questiona a ausência de um aviso prévio da empresa sobre o fechamento da fábrica.

O ministério também investigará uma possível irregularidade no pagamento das verbas rescisórias, de modo que sejam resguardados todos os direitos previstos na Constituição, nas leis trabalhistas e nos acordos coletivos de trabalho.

Segundo informou Nilson Cavalcante, tanto o sindicato quanto os trabalhadores tomaram conhecimento do fechamento da fábrica somente no dia 15 de abril, quando as operações foram paralisadas.

O sindicato pretende ajuizar ação coletiva por dispensa imotivada, com pedido de indenização por dano moral e reintegração de pessoal.

