Fórmula Truck em Campo Grande é antecipada para junho

A etapa da Fórmula Truck em Campo Grande foi antecipada em virtude das questões climáticas que afetam diretamente o Rio Grande do Sul. O evento que aconteceria em setembro foi remarcada para o dia 30 de junho na capital sul-mato-grossense.

Dessa forma, as etapas que seriam realizadas no estado gaúcho nesse período foram remanejadas para agosto e novembro.

A competição retorna no dia 2 de junho com a etapa em Cascável, no Paraná. Na fase seguinte, será a vez de Campo Grande receber os pilotos. O calendário ainda terá Londrina, em agosto e depois entrarão as etapas previstas no Rio Grande do Sul.

Gilberto Hidalgo, presidente da categoria, afirmou que neste momento é preciso pensar no estado gaúcho devido aos problemas que eles estão encarando com as enchentes.

"Até lá vamos estudar ações que possam aliviar o sofrimento das pessoas atingidas pelas chuvas", disse.

