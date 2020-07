“Músicos podem trabalhar durante o dia”, diz Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta quinta-feira (9) que músicos poderão trabalhar, apenas na modalidade voz e violão, durante o dia. O setor foi prejudicado após a extensão do toque de recolher que, na quarta-feira (8), começou a valer a partir das 20h.

O novo horário atinge a atividade noturna da cidade, principal fonte de renda dos músicos que animam as noites. Grande parte do setor já vinha respeitando, com rigor, as recomendações, mas o aumento na taxa de ocupação de leitos somada à desobediência de alguns, fez o prefeito decidir por diminuir a atividade noturna da capital.

“Músicos, vocês podem trabalhar durante o dia. Posso abrir para tocar música? Voz e violão, pode! Faz no estilo do CNPJ dos restaurantes. Isolamento, a distancia das mesas e 40% da lotação. São somente 12 dias, gente”, disse o prefeito sobre Buffet’s.

Marquinhos destacou que a taxa de ocupação de leitos, hoje, está em 81% e alertou que, se houver crescimento, sem a ajuda da população, em 10 dias Campo Grande não terá leitos disponíveis.

