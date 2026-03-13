Obras, corrida e evento do Dia da Mulher interditam vias em Campo Grande; confira os locais

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às interdições programadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) entre os dias 14 e 17 de março. As intervenções ocorrem por conta de obras, evento em comemoração ao Dia da Mulher e uma corrida, podendo provocar alterações no tráfego em diferentes regiões da cidade.
A orientação da Agetran é para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período das interdições.
Confira os locais e horários das interdições
Rua 14 de Julho com a Rua 15 de Novembro
- 14 a 17 de março
- 8h às 17h
- Bloqueio da calçada e de duas vagas de estacionamento
- Motivo: obras
Rua Jacarepaguá, entre as ruas Cândida Lima de Barros e Avenida Ministro João Arinos
- 14 de março
- 8h às 17h
- Interdição parcial da via
- Motivo: evento em comemoração ao Dia da Mulher (Road House)
Avenida Afonso Pena, em frente ao Bioparque
- 14 e 15 de março
- 8h30 às 12h
- Recuo do estacionamento
- Motivo: evento esportivo
Avenida Afonso Pena, entre o Bioparque e a Avenida do Poeta
- 15 de março
- A partir das 7h
- Interdição para corrida
A Agetran reforça que agentes de trânsito estarão nos locais para orientar os motoristas e garantir a segurança e a fluidez do tráfego nas regiões afetadas.