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Obras, corrida e evento do Dia da Mulher interditam vias em Campo Grande; confira os locais

IntervenÃ§Ãµes ocorrem entre os dias 14 e 17 de marÃ§o e incluem bloqueios parciais, alteraÃ§Ãµes em estacionamento e interdiÃ§Ãµes para evento esportivo na Capital

13 marÃ§o 2026 - 15h29Taynara Menezes

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às interdições programadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) entre os dias 14 e 17 de março. As intervenções ocorrem por conta de obras, evento em comemoração ao Dia da Mulher e uma corrida, podendo provocar alterações no tráfego em diferentes regiões da cidade.

A orientação da Agetran é para que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período das interdições.

Confira os locais e horários das interdições

Rua 14 de Julho com a Rua 15 de Novembro

  • 14 a 17 de março
  •  8h às 17h
  •  Bloqueio da calçada e de duas vagas de estacionamento
  •  Motivo: obras

Rua Jacarepaguá, entre as ruas Cândida Lima de Barros e Avenida Ministro João Arinos

  • 14 de março
  •  8h às 17h
  •  Interdição parcial da via
  •  Motivo: evento em comemoração ao Dia da Mulher (Road House)

Avenida Afonso Pena, em frente ao Bioparque

  • 14 e 15 de março
  • 8h30 às 12h
  •  Recuo do estacionamento
  • Motivo: evento esportivo

Avenida Afonso Pena, entre o Bioparque e a Avenida do Poeta

  • 15 de março
  •  A partir das 7h
  • Interdição para corrida

A Agetran reforça que agentes de trânsito estarão nos locais para orientar os motoristas e garantir a segurança e a fluidez do tráfego nas regiões afetadas.

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