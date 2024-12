Parque dos Poderes recebe manutenção pensando no bem-estar e na segurança

O Parque dos Poderes recebe manutenção e melhoria para manter o espaço seguro e garantir o lazer dos campo-grandenses, que passeiam e utilizam o lugar para atividades físicas.

O Governo do Estado destacou que nos últimos meses, o parque passa constantemente por um processo de manutenção, conduzido em parceria com a prefeitura do parque.

As intervenções incluem reparos nas vias, revitalização de canteiros centrais, reforço na sinalização, poda de árvores para melhorar a iluminação pública, limpeza de bueiros, pintura de meios-fios, reparos elétricos e limpeza dos pontos de ônibus, além da manutenção de equipamentos de uso público.

As intervenções têm ampliado a segurança e a acessibilidade no Parque, beneficiando tanto ciclistas quanto pedestres.

Frequentado por atletas, ciclistas, famílias e amantes da natureza, o Parque dos Poderes também é palco do projeto Amigos do Parque, que promove lazer e integração em contato com a biodiversidade local. Aos finais de semana e feriados, a Avenida do Poeta e outras vias do Parque são interditadas para atividades como caminhadas e passeios, fortalecendo o vínculo entre a população e o espaço.

Nesse dia, os frequentadores do Parque podem contar com pistas interditadas para passeio livre na Avenida do Poeta, desde a rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso, no horário das 7h às 19h.

As obras de revitalização do Parque dos Poderes fazem parte de um esforço maior iniciado em 2020, quando o Governo do Estado realizou a primeira grande reforma desde a inauguração do local, em 1982. Com um investimento de R$ 19 milhões, foram implantadas ciclovias, pistas de caminhada, paisagismo, estações de ginástica e um Centro de Apoio ao Usuário, além do recapeamento das ruas e melhorias na infraestrutura geral.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também