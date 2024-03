A programação da Páscoa da Família começa às 17h30 desta segunda-feira (25), com brincadeiras para as crianças, encenações teatrais e shows musicais. O palco instalado no Espaço Cultural Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, receberá a apresentação do Grupo do Forró Ipê da Serra.

O evento possui brincadeiras para toda a garotada, encenações teatrais e culinária da praça de alimentação, o ambiente conta com cenário totalmente produzido com decoração temática, como a Toca do Coelho, encenação de Santa Ceia e outras peças, missa, além da graciosa Parada da Páscoa, quando o coelhinho e seus amigos desfilam ao som da banda com fanfarra.

O local ainda conta com o passeio do City Tour, com saídas diárias da Vila Morena, às 19h e 20h.

Serão 10 dias de programação, que integra o calendário oficial da Capital, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A segunda edição da Páscoa da Família é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Famasul/Senar, Fecomércio/Sesc e Governo do Estado, com apoio da Águas Guariroba, Solurb, Velutex e Produserv.

Confira a programação desta segunda-feira da Páscoa da Família 2024:

Segunda-feira (25.02)

17h30 – Abertura Oficial

19h e 20h – City Tour

18h às 20h – Pintura Facial e Caça aos Ovos

19h às 20h – Santa Ceia Viva

20h às 21h – Ipê da Serra

21h – Parada da Páscoa

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também