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PolÃ­cia Militar forma primeira turma do Curso de Policiamento TurÃ­stico

Militares atuarÃ£o em regiÃµes com grande circulaÃ§Ã£o de visitantes e eventos internacionais

16 marÃ§o 2026 - 11h23Sarah Chaves, com Fundtur
Foto: FundturFoto: Fundtur  

Visando preparar os policiais para atuar em áreas de grande fluxo de visitantes e em eventos internacionais, como a COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias, que será realizada em Campo Grande e deve reunir delegação de 130 países, a Polícia Militar formou a  primeira turma do Curso de Policiamento Turístico do Estado.

A capacitação contou com a participação de aproximadamente 20 policiais militares, que receberam treinamento específico voltado a mediação de conflitos, atendimento ao visitante, protocolos de segurança em eventos internacionais e interação com turistas estrangeiros.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) foi parceira estratégica na formação. Durante o curso, foram ministradas aulas sobre hospitalidade no turismo, geografia e história regional, fundamentos do turismo, tipologia dos turistas que visitam o estado, principais segmentos turísticos de Mato Grosso do Sul e temas relacionados à proteção de crianças e adolescentes no contexto do turismo.

Para o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, iniciativas como essa demonstram a importância do trabalho integrado entre as instituições do Governo do Estado.

“Essas ações em parceria são fundamentais para fortalecer a segurança no destino e garantir que Mato Grosso do Sul esteja preparado para receber visitantes com qualidade, profissionalismo e hospitalidade”.

Com a conclusão da formação, os policiais passam a integrar um núcleo especializado de policiamento turístico, que atuará em regiões com grande circulação de visitantes, unidades de conservação e eventos internacionais.

O curso foi ministrado por Bolivar Porto, Edson Moroni, Geancarlos Merighi e Leonardo Rezende, técnicos da Fundtur MS.

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