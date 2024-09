Policiamento no centro ajuda a diminuir índices de criminalidade

O reforço do policiamento no centro de Campo Grande, por meio da Operação Guardião, ajudou a trazer uma sensação de maior segurança e também diminuiu os índices de criminalidade, principalmente os furtos no comércio.

Com um plano de policiamento anual dividido em quatro fases, a estratégia iniciada em janeiro deste ano baseia-se na atuação tanto preventiva, para evitar a ocorrência de crimes com a presença dos policiais, quanto emergencial, referente às chamadas no 190.

O planejamento conta ainda com trabalho de inteligência, que realiza um mapeamento semanal e determina os locais onde o trabalho policial deve ser reforçado.

Entre os crimes elencados, estão:

Furto qualificado em comércios: redução de 64,51%, de 31 para 11 casos;

Furto simples em comércios: redução de 60%, de 50 para 20 casos;

Roubo em via pública: redução 56,52%, de 46 para 20 casos;

Furto simples em residências: redução de 54,16%, de 24 para 11 casos;

Furto de veículo: redução de 40%, de 35 para 21 casos;

Furto qualificado em residências: redução de 27,27%, de 11 para 8 casos.

Comandante do 1º BPM (Batalhão da Polícia Militar), a tenente-coronel Kátia Santos Souza explica que a análise criminal feita a partir das denúncias registradas em delegacia e no telefone de emergência contribuem para a prevenção de crimes, alimentando o sistema de dados.

De acordo com dados da plataforma Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional), da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), houve uma redução de pelo menos 36% dos principais crimes registrados na área central de Campo Grande em agosto de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

