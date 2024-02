Prefeitura convoca cuidadores e operadores de teleatendimento

Os candidatos aprovados nos processos seletivos de operador de teleatendimento e cuidador em saúde mental estão sendo convocados pela Prefeitura de Campo Grande para orientação de apresentação de documentos.

Para aqueles aprovados em processo seletivo de operador de telemarketing, nas vagas de ampla concorrência e cotistas, devem se apresentar no Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena, 3.297, na próxima quarta-feira (21).

Já os candidatos aprovados na função de cuidador em saúde mental devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão/ SEGES, na Av. Afonso Pena, 3.297, Centro, também na próxima quarta (21), às 9h.



Os nomes dispostos no edital podem ser conferidos na edição n.7.390 do Diário Oficial a partir da página 4.

