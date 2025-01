Prefeitura convoca profissionais para atuar na Rede Municipal de Ensino

A prefeitura de Campo grande por meio das Secretarias de Administração, Inovação e Educação publicou na edição desta terça-feira (28), do Diário Oficial, a convocação de profissionais para as funções de monitor de aluno, assistente de educação infantil, auxiliar de manutenção e assistente educacional inclusivo.

Os candidatos cujos nomes estiveram na lista de convocação de qualquer uma das funções, devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, no próximo dia 31 de janeiro, às 8h.



Os candidatos irão receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

