Prefeitura cria incentivo à população para manter a 14 de Julho

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A prefeitura de Campo Grande está desenvolvendo diversas ações para manter a reforma da rua 14 de Julho. Além da limpeza habitual, foram instalados murais para conscientizar a população campo-grandense sobre a preservação do ambiente.

Apesar de ser dever do Poder Público limpar e manter a via, é preciso uma conscientização por parte da população e transeuntes em manter a organização e preservação da 14, assim como todas as vias de Campo Grande.

O prefeito Marquinhos Trad falou sobre a expectativa que a organização tem com a iniciativa. “A expectativa é de que os próprios comerciantes assumam essa missão de cuidar da região para que ela se torne cada dia mais atrativa e, assim, levar mais consumidores para o local”.

O trabalho de cuidar da nova 14 não envolve somente a Solurb, outras secretarias e órgãos do Poder Público também fazem parte, como a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e a Guarda Municipal

