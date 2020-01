Prefeitura inicia instalação de mais câmeras de vigilância na 14

A Prefeitura de Campo Grande vai iniciar o processo de instalação de mais 17 câmeras na extensão da rua 14 de Julho. A rua que foi revitalizada recentemente já possui quatro câmeras de monitoramento, instaladas em 2015.

Esse tipo de monitoração garante uma visão em tempo real ao Centro de Operação da Guarda Civil Metropolitana, que também conta com outras 22 câmeras espelhadas pelas vias de cidade.

Todas as 39 câmeras funcionarão por 24 horas, interligadas ao Centro de Operação e a Base Preventiva Ostensiva instalada em dezembro do ano passado na Praça Ary Coelho. A base conta com o efetivo de 12 agentes fixos em escala 24×72.

Wi-Fi desligado

Com a necessidade de instalação das novas câmeras na 14, o fornecimento de Wi-Fi grátis do programa Conecta Campo Grande, será interrompido a partir das 6 horas dessa quarta-feira (22) e voltará no dia 4 do mês que vem.

Essa pausa é necessária para a equipe técnica mexer no sistema de fibra óptica, que interfere no sistema que disponibiliza a internet.

Conecta Campo Grande

Além de oferecer internet livre, o programa disponibiliza internet em locais públicos como, UPA’s Moreninhas e Leblon, Orla Ferroviária e Praça Ari Coelho. Com o intuito de tornar Campo Grande mais inteligente e mais interativa.

Desde a inauguração da revitalização da 14 de Julho, foram realizados mais de 21 mil acessos a rede gratuita de Wi-Fi.

