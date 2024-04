Prefeitura entrega certificados de quitação para famílias no Programa Casa em Dia

A Prefeitura de Campo Grande, entregou na manhã deste sábado (13), os certificados de quitação integral e de abatimento no saldo devedor às famílias beneficiadas e sorteadas pelo Programa Casa em Dia em 2024.

Sancionada pela prefeita Adriane Lopes em julho do ano passado, a Lei Complementar n. 491/2023 permite que a Emha realize anualmente, um sorteio de 24 contratos por ano para recebimento de quitações. São sorteadas 6 quitações de 100% do contrato de financiamento, seis quitações parciais de 70% e 12 quitações parciais de 50%.

Juntamente com a equipe, a prefeita Adriane Lopes parabenizou as famílias pela pontualidade do pagamento.

“Nós sempre estamos trabalhando para trazer dignidade para as pessoas de nossa cidade. Este projeto foi instituído justamente para incentivar essas famílias a pagarem em dia. Quando elas pagam em dia, estão contribuindo para que mais famílias tenham suas situações regularizadas. Elas estão de parabéns. Sabemos que a quitação é um sonho para elas”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

Para o diretor-adjunto da Emha, Claudio Marques, essa ação não apenas alivia o peso financeiro das famílias, mas também fortalece os laços comunitários e promove a inclusão social, dando esperança e oportunidades para mais pessoas alcançarem o sonho da casa própria.

“Estamos extremamente felizes. É com imensa alegria que comemoramos com as famílias a entrega destes certificados de quitação integral ou parcial e temos ainda mais beneficiados para visitar nos próximos dias. Essa iniciativa é um reflexo do compromisso da administração em promover a estabilidade e o bem-estar dos cidadãos, incentivando também nossos mutuários a manterem-se em dia com seus contratos. Através disso, conseguimos reinvestir o valor dessas parcelas em novos programas habitacionais, realizando assim o sonho da casa própria para mais famílias”, finalizou o diretor-adjunto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também