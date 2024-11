Prefeitura realiza audiência pública para discutir construção de residencial no Jardim Veraneio

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realiza nesta segunda-feira (11), às 8h, uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) sobre a construção de um residencial no Bairro Jardim Veraneio.

O EIV se refere ao empreendimento multirresidencial com 192 unidades habitacionais – CONSVANM Construtora e Incorporadora Ltda., que tem planos de ser erguido no lote 6A, quadra 28, com frente para a Avenida Presidente Manoel Ferraz de Campos Salles, entre a Rua Rio Vermelho e Rua Desembargador Leão Neto do Carmo.

Por se tratar de uma audiência pública, podem comparecer presencialmente os interessados em participar da discussão. A reunião acontece a partir das 18h no Auditório Nilo Javari Barém, na sede da Planurb.

A Audiência Pública também será transmitida ao vivo através do YouTube.

