Um princípio de incêndio na doceria Dois Amores, localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, assustou trabalhadores na tarde desta sexta-feira (22). De acordo com informações da equipe de reportagem do JD1 que está no local, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no estabelecimento e controlaram rapidamente as chamas, antes de se espalharem.

Ainda segundo informações, foi feito rescaldo no local, para não haver reignição. O lugar foi esvaziado no momento que o incêndio começou.

De acordo com o Tenente Herculano, do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na fiação. "A equipe de funcionários do estabelecimento agiu rápido, desligaram os disjuntores e acionaram a gente. Fizemos o combate, foram poucos danos materiais, caiu parte do forro de gesso, mas sem vítimas. Uma das primeiras atitudes que devem ser feitas, quando não há risco, é desligar o disjuntor e foi o que fizeram com sucesso", afirmou ele.

Foto: Brenda Assis/JD1

