Projeto 'CinePet' leva solidariedade a crianças do Jardim Canguru

Neste sábado (21), às 14 horas, a Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), promoverá evento especial de Natal na Escolinha da Tia More. Localizada no Jardim Canguru, em Campo Grande, a instituição acolhe 75 crianças, oferecendo alimentação diária e apoio essencial às famílias da comunidade. A ação da Suprova será realizada em parceria com o Instituto Tamo Junto, os Hamburgueiros e Shopping Bosque dos Ipês.

O evento, parte do projeto "CinePet", integra as ações do Dezembro Verde, campanha do Governo de Mato Grosso do Sul que busca conscientizar a sociedade sobre a adoção responsável e o combate aos maus-tratos e ao abandono de animais. Além de celebrar o Natal, a iniciativa reforça valores importantes, como a guarda responsável de animais, através de mensagens educativas. Durante o evento, a Suprova também fará a entrega de alimentos arrecadados, garantindo uma ceia de Natal mais farta para as crianças e suas famílias.

“As crianças da Escolinha da Tia More merecem um Natal especial, e é muito gratificante ver tantas mãos se unindo para fazer isso acontecer. Nosso compromisso vai além da proteção animal, pois queremos também impactar positivamente as comunidades locais", afirma Carlos Eduardo Rodrigues, superintendente da Suprova.

A iniciativa reforça valores importantes, como a guarda responsável de animais e o combate ao abandono, através de mensagens educativas. Durante o evento, a Suprova também fará a entrega de alimentos arrecadados, garantindo uma ceia de Natal mais farta para as crianças e suas famílias. A Escolinha da Tia More desempenha papel crucial na vida dessas crianças, oferecendo três refeições diárias e apoio que vai além da nutrição.

“Eventos como este reforçam que a transformação social começa com ações simples, mas carregadas de propósito. Quando cuidamos das pessoas e dos animais, estamos construindo uma sociedade mais humana, solidária e consciente", destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

Serviço

CinePet especial de Natal na Escolinha da Tia More

Data: sábado, 21 de dezembro de 2024

Horário: 14h

Local: Escolinha da Tia More - R. Jara, 150, quadra 30, lote 45 - Jardim Canguru - Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita

