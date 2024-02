ONG abre inscrições para aulas gratuitas de música em Campo Grande

A Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF), por meio do projeto Orquestra Fraternidade sem Fronteiras, abriu o período de inscrições para crianças entre oito e 15 anos participarem de aulas de música gratuitamente.

Ao todo, são 92 vagas preenchidas através de cadastramento social, que precisam de informações do contexto familiar da criança. Através dessa base, a ong pode oferecer as aulas para aquelas que mais precisam.

O primeiro polo da orquestra a abrir as inscrições foi do bairro Danúbio Azul, com 20 vagas disponíveis, que encerra o cadastro das crianças hoje (16), às 17 horas. O polo do Itamaracá receberá inscrições para 20 vagas, nos dias 20 e 21 de fevereiro, enquanto que do Aero Rancho serão nos dias 22 e 23 deste mês, disponibilizando 40 vagas.

O polo do Jardim Inápolis já encerrou as inscrições para as 12 vagas, na semana passada. Os alunos poderão tocar oito instrumentos, como violino, viola clássica, e contrabaixo.

Confira as datas, horários e locais para inscrição:

Polo Danúbio Azul

Data: 15 e 16 de fevereiro

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 17h

Local: Centro Espírita Amizade

Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, 1705, bairro Danúbio Azul

Polo Itamaracá

Data: 20 e 21 de fevereiro

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 17h

Local: Centro Espírita Dona Branca Mendonça

Rua Maçaramduba, s/n, Jardim Itamaracá

Polo Aero Rancho

Data: 22 e 23 de fevereiro

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Local: Rua Independente, 426, bairro Aero Rancho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





Deixe seu Comentário

Leia Também