Menu
Menu Busca terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

ReclamaÃ§Ãµes da 'Prefs'? CidadÃ£os de Campo Grande poderÃ£o cobrar respostas em app

Novo sistema da Ouvidoria, que serÃ¡ lanÃ§ado amanhÃ£, integra todos os canais da Prefeitura e promete mais transparÃªncia e agilidade

10 marÃ§o 2026 - 17h39Taynara Menezes

Moradores de Campo Grande agora têm um novo canal para registrar reclamações, denúncias, sugestões e cobranças sobre serviços da Prefeitura. A administração municipal lança nesta terça-feira (11), às 9h, um sistema digital que permitirá acompanhar cada demanda em tempo real, desde o registro até a resposta final do órgão responsável.

Desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), o sistema reúne em uma única plataforma todas as ouvidorias setoriais da Prefeitura, integrando a Rede de Ouvidorias do Município (REOUVCG).

Com cadastro realizado via CPF, o cidadão poderá monitorar a tramitação das manifestações diretamente pelo aplicativo, garantindo mais transparência no atendimento e facilitando a cobrança de respostas por parte da população.

Uma funcionalidade adicional permite solicitar sigilo das informações pessoais, garantindo segurança e confidencialidade para usuários que desejam registrar denúncias ou reclamações de forma reservada.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca fortalecer o diálogo com a população, identificar problemas mais rapidamente e aprimorar os serviços públicos oferecidos no município.

O lançamento oficial do Sistema Integrado de Ouvidorias será realizado no Teatro do Paço Municipal nesta terça-feira (11), às 9h.

Serviço

Evento: Lançamento do Sistema Integrado de Ouvidorias
Data: 11 de março de 2026
Horário: 9h
Local: Teatro do Paço Municipal

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: Reprodução
JustiÃ§a
Dupla pega 40 anos de prisÃ£o por matar mulher brutalmente em Campo Grande
Segundo Papy, o resultado foi fruto de articulação entre base e oposição durante a votação das emendas
Cidade
CÃ¢mara derruba vetos e garante R$ 8,3 milhÃµes para obras em Campo Grande em 2026
Para ser atendido, é necessário apresentar CPF, documento pessoal e telefone para contato
Cidade
PraÃ§a Ary Coelho recebe aÃ§Ã£o com exames gratuitos no Dia Mundial do Rim na Capital
No Mês da Mulher, Detran-MS oferece curso de pilotagem segura para motociclistas
Cidade
No MÃªs da Mulher, Detran-MS oferece curso de pilotagem segura para motociclistas
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Animal e rodovia - Foto: Ilustrativa
Meio Ambiente
MPMS lanÃ§a na COP15 ferramenta para mapear e reduzir atropelamentos de animais
ircuito de Laço Comprido CLC
Cidade
Estado inclui BrasileirÃ£o de LaÃ§o Comprido no calendÃ¡rio oficial de eventos
A vítima foi morta de forma brutal e cruel - Foto: Reprodução
JustiÃ§a
Homens que mataram mulher queimada em Campo Grande vÃ£o a jÃºri popular
Projeto prevê 120 apartamentos
Cidade
Hilton anuncia primeiro hotel no Centro-Oeste e escolhe Campo Grande
Corredores de ônibus estão no alvo do TCE-MS
Cidade
TCE-MS dÃ¡ prazo para prefeitura explicar obras viÃ¡rias e corredores de Ã´nibus

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado