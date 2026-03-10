ReclamaÃ§Ãµes da 'Prefs'? CidadÃ£os de Campo Grande poderÃ£o cobrar respostas em app

Moradores de Campo Grande agora têm um novo canal para registrar reclamações, denúncias, sugestões e cobranças sobre serviços da Prefeitura. A administração municipal lança nesta terça-feira (11), às 9h, um sistema digital que permitirá acompanhar cada demanda em tempo real, desde o registro até a resposta final do órgão responsável.

Desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), o sistema reúne em uma única plataforma todas as ouvidorias setoriais da Prefeitura, integrando a Rede de Ouvidorias do Município (REOUVCG).

Com cadastro realizado via CPF, o cidadão poderá monitorar a tramitação das manifestações diretamente pelo aplicativo, garantindo mais transparência no atendimento e facilitando a cobrança de respostas por parte da população.

Uma funcionalidade adicional permite solicitar sigilo das informações pessoais, garantindo segurança e confidencialidade para usuários que desejam registrar denúncias ou reclamações de forma reservada.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca fortalecer o diálogo com a população, identificar problemas mais rapidamente e aprimorar os serviços públicos oferecidos no município.

O lançamento oficial do Sistema Integrado de Ouvidorias será realizado no Teatro do Paço Municipal nesta terça-feira (11), às 9h.

Serviço

Evento: Lançamento do Sistema Integrado de Ouvidorias

Data: 11 de março de 2026

Horário: 9h

Local: Teatro do Paço Municipal

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m